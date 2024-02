Ayvens publie ses résultats pour l'exercice 2023, annonce ses perspectives 2024

8 février (Reuters) - ALD SA: * PUBLIE SES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE 2023 * ACTIFS PRODUCTIFS EN HAUSSE DE 14,2% PAR RAPPORT À FIN DÉCEMBRE 2022, SOUTENUS PAR LA FORTE AUGMENTATION DE LA VALEUR DES VÉHICULES * MARGES DES CONTRATS DE LOCATION ET DES SERVICES À 2 616,1 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 38,0% PAR RAPPORT À 2022 ET STABLES À PÉRIMÈTRE CONSTANT * RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) À 816,2 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 32,8 % PAR RAPPORT À UNE BASE 2022 EXCEPTIONNELLEMENT ÉLEVÉE * RATIO CET1 À 12,5 % À LA FIN DÉCEMBRE 2023 * 2023 RATIO COÛT/REVENU À 63,7% VERSUS. 53,2% EN 2022 * PERSPECTIVES 2024 : CROISSANCE DES ACTIFS PRODUCTIFS ENTRE +7% ET +9% VERSUS. FIN DÉCEMBRE 2023 * PERSPECTIVES 2024 : RATIO CET1 DE C. 12% * PERSPECTIVES 2024 : RATIO COÛTS/REVENUS HORS RÉSULTATS UCS, ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS ET PPA : 65% À 67% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)