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Ayvens publie ses résultats pour l'exercice 2023, annonce ses perspectives 2024

Ayvens publie ses résultats pour l'exercice 2023, annonce ses perspectives 2024

8 février (Reuters) - ALD SA:

* PUBLIE SES RÉSULTATS POUR L'EXERCICE 2023

* ACTIFS PRODUCTIFS EN HAUSSE DE 14,2% PAR RAPPORT À FIN DÉCEMBRE 2022, SOUTENUS PAR LA FORTE AUGMENTATION DE LA VALEUR DES VÉHICULES

* MARGES DES CONTRATS DE LOCATION ET DES SERVICES À 2 616,1 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 38,0% PAR RAPPORT À 2022 ET STABLES À PÉRIMÈTRE CONSTANT

* RÉSULTAT NET (PART DU GROUPE) À 816,2 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 32,8 % PAR RAPPORT À UNE BASE 2022 EXCEPTIONNELLEMENT ÉLEVÉE

* RATIO CET1 À 12,5 % À LA FIN DÉCEMBRE 2023

* 2023 RATIO COÛT/REVENU À 63,7% VERSUS. 53,2% EN 2022

* PERSPECTIVES 2024 : CROISSANCE DES ACTIFS PRODUCTIFS ENTRE +7% ET +9% VERSUS. FIN DÉCEMBRE 2023

* PERSPECTIVES 2024 : RATIO CET1 DE C. 12%

* PERSPECTIVES 2024 : RATIO COÛTS/REVENUS HORS RÉSULTATS UCS, ÉLÉMENTS NON RÉCURRENTS ET PPA : 65% À 67% Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

Reuters

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