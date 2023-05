Axa vise un résultat opérationnel de plus 7,5 MdsE en 2023

PARIS, 15 mai (Reuters) - Axa a annoncé lundi viser pour cette année un résultat opérationnel supérieur à 7,5 milliards d'euros et a indiqué que l'application des nouvelles normes comptables IFRS17 et IFRS9 n'avait aucun impact sur la gestion de la trésorerie et du capital du groupe. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, a indiqué dans un communiqué avoir dégagé sur le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 31,8 milliards d'euros. (Reportage Mathieu Rosemain, version française Matthieu Protard)