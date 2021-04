Axa va investir entre 1,5 milliard et 2 milliards dans le dispositif des prêts participatifs

PARIS (Reuters) - Axa va apporter un financement entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros dans le dispositif des prêts participatifs destiné à renforcer les fonds propres des petites et moyennes entreprises fragilisées par la crise sanitaire, a déclaré vendredi le directeur général de l'assureur, Thomas Buberl.

"On a clairement le souhait d'accompagner l'Etat dans la reprise après cette crise. Et c'est pourquoi on a travaillé avec l'Etat, avec les banques sur ce nouveau dispositif", a-t-il déclaré sur BFM Business.

"Axa veut donner une grande contribution et ca va tourner entre 1,5 et deux milliards", a-t-il ajouté.

Dans le cadre des mesures exceptionnelles face à la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place début mars des prêts participatifs qui permettront de renforcer le bilan des petites et moyennes entreprises françaises en mobilisant jusqu’à 20 milliards d’euros de financements privés.

Ces prêts seront disponibles à partir d’avril et jusqu’au 30 juin 2022.

(Blandine Hénault)