AXA réfléchit à la vente d'activités européennes de protection

AXA réfléchit à la vente d'activités européennes de protection













par Amy-Jo Crowley et Pablo Mayo Cerqueiro LONDRES, 7 décembre (Reuters) - AXA envisage de vendre certaines de ses activités européennes de protection dans le cadre d'une transaction qui pourrait atteindre 1 milliard d'euros, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. L'assureur est en pourparlers avec des conseillers sur les plans de cession de ces activités, qui fournissent une couverture contre les événements inattendus de la vie tels que les accidents ou les maladies, avec une vente potentielle au cours de la nouvelle année, a déclaré l'une des sources sous couvert d'anonymat. AXA s'est refusé à tout commentaire. (Reportage Amy-Jo Crowley et Pablo Mayo Cerqueiro à Londres, version française Kate Entringer)