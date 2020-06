Axa réduit de près de moitié sa proposition de dividende

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Axa a annoncé mercredi sa décision de réduire sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 afin de préserver ses liquidités dans le cadre de la pandémie de coronavirus.

Le groupe d'assurances propose de réduire le dividende à 0,73 euro par action contre 1,43 euro prévu initialement.

Si les conditions de marché et réglementaires s'avèrent plus favorables au quatrième trimestre, le conseil d'administration envisagera de proposer un versement complémentaire aux actionnaires pouvant aller jusqu'à 0,70 euro par action, précise Axa.

La décision d'Axa fait suite aux recommandations de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui ont plaidé pour une approche prudente en matière de distribution de dividende.

Début mai, Axa a prévenu que les retombées de la crise sanitaire en cours auraient un impact "significatif" sur ses résultats en 2020 en raison de la baisse des ventes des nouveaux contrats et des sinistres potentiels en lien avec le coronavirus.

