Axa recule après son CA à 9 mois et avec l'ensemble du secteur de l'assurance

PARIS, 3 novembre (Reuters) - Axa accuse vendredi la plus forte baisse du CAC 40, après une publication de chiffre d'affaires à neuf mois jugée sans surprise et dans un contexte de baisse généralisée du secteur de l'assurance. A 11h26, l'action de l'assureur français reculait de 2,77% à 27,73 euros, après avoir perdu jusqu'à 4,4% plus tôt en séance. L'assureur français a fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires (primes brutes émises et autres revenus) conforme aux attentes pour les neuf premiers mois de l'année, porté par la hausse des primes de son activité assurance dommages. L'assureur a confirmé être en bonne voie pour atteindre son objectif de résultat pour l'année et présentera son prochain plan stratégique le 11 mars prochain. La publication est jugée globalement positive par les analystes mais sans surprise. "Les chiffres sont globalement en ligne, il n'y a donc pas de surprise majeure", observe un analyste basé à Paris. Parallèlement, le secteur européen de l'assurance souffre dans son ensemble et perd 0,92% après avoir gagné 3,5% lors des huit dernières séances. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Nathan Vifflin à Gdansk, édité par Kate Entringer)