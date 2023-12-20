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AXA France conclut un accord de réassurance pour un portefeuille d'assurance vie

AXA France conclut un accord de réassurance pour un portefeuille d'assurance vie

20 décembre (Reuters) - AXA SA:

* AXA FRANCE A CONCLU UN ACCORD DE RÉASSURANCE POUR UN PORTEFEUILLE D'ASSURANCE VIE

* LE TRAITÉ DE RÉASSURANCE AVEC ARVF COUVRIRA 12 MILLIARDS D'EUROS DE RÉSERVES D'ÉPARGNE, DONT 10 MILLIARDS D'EUROS DE CONTRATS RELATIFS À DES PRODUITS EN FONDS GÉNÉRAL TRADITIONNEL

* LA TRANSACTION DEVRAIT GÉNÉRER UN FLUX DE TRÉSORERIE3 À AXA S.A. DE 0,6 MILLIARD D'EUROS AINSI QU'UN IMPACT4 POSITIF DE 2 POINTS SUR LE RATIO DE SOLVABILITÉ II DU GROUPE AXA AU 31 DÉCEMBRE 2023

* L'OPÉRATION DEVRAIT CONDUIRE À UNE RÉDUCTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL ANNUEL D'ENVIRON 50 MILLIONS D'EUROS À COMPTER DE 2024

* AXA A L'INTENTION DE COMPENSER LA RÉDUCTION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL RÉSULTANT DE CETTE OPÉRATION PAR UN RACHAT D'ACTIONS5 D'ENVIRON 0,5 MILLIARD D'EUROS

* LA TRANSACTION DEVRAIT AVOIR UN IMPACT NON-RÉCURRENT NÉGLIGEABLE SUR LE RÉSULTAT NET DU GROUPE AXA

* LA TRANSACTION DEVRAIT RÉDUIRE LA MARGE SUR SERVICE CONTRACTUEL DU GROUPE AXA À HAUTEUR D'ENVIRON 0,4 MILLIARD D'EUROS À COMPTER DE 2024 Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Gdansk)

Reuters

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