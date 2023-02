Axa dévoile un nouveau rachat d'actions et relève ses objectifs

(Actualisé avec cours de Bourse) PARIS, 23 février (Reuters) - Axa, dont les bénéfices ont subi l'an dernier l'impact de la forte remontée des taux d'intérêt, a relevé jeudi ses objectifs financiers et annoncé un nouveau programme de rachat d'actions pour cette année.

Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, a indiqué prévoir de lancer un rachat d'actions pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,1 milliard d'euros, après 2,3 milliards d'euros de rachat d'actions l'an dernier. L'assureur a dans le même temps relevé son objectif de croissance moyenne du résultat par action pour la période 2020-2023. Il table désormais sur une croissance au-dessus de la fourchette de 3% à 7% alors que le groupe visait précédemment une croissance dans le haut de cette fourchette. Ses autres objectifs financiers à horizon 2023 sont confirmés. En Bourse, l'action Axa affiche la deuxième plus forte hausse du CAC 40 et gagne 3,1% à 28,66 euros à 10h13. Pour les analystes de Jefferies, le nouveau plan de rachat d'actions est une surprise, expliquant qu'ils n'en attendaient pas avant le troisième trimestre de cette année. Ils soulignent aussi que la révision à la hausse des objectifs est une annonce importante. NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE EN FÉVRIER 2024 Sur l'exercice 2022, Axa a vu son bénéfice net baisser de 8% à 6,67 milliards d'euros en raison de l'impact plus marqué que prévu de la remontée des taux d'intérêt sur la valorisation des actifs obligataires. Selon les données Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un résultat net de 7,22 milliards. En hausse de 2%, son chiffre d'affaires a atteint 102,34 milliards d'euros, en ligne avec les attentes du marché. "Du fait de la hausse des taux, les actifs obligataires sont en moins-value (...) Quand (ces actifs) sont dans des fonds, cela impacte le résultat", a indiqué à la presse Frédéric de Courtois, le directeur général adjoint d'Axa. "Quand vous avez cette hausse des taux, le mark-to-market des actifs des fonds obligataires est négatif, la valeur de ces actifs baisse", a aussi expliqué Alban de Mailly Nesle, le directeur financier de l'assureur. Axa a chiffré à 482 millions d'euros l'impact négatif de la hausse des taux. Le groupe prévoit de verser à ses actionnaires un dividende de 1,70 euro par action, en hausse de 10%, au titre de l'exercice 2022. La direction d'Axa a fait savoir qu'un nouveau plan stratégique à horizon 2026 serait présenté en février 2024. (Reportage Mathieu Rosemain et Matthieu Protard, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)