Axa: Delphine Maisonneuve nommée directrice de l'innovation

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Axa a annoncé mercredi la nomination à compter du 1er janvier prochain de Delphine Maisonneuve à la tête de l'innovation du numéro deux européen de l'assurance.

Diplômée de l'Ecole Centrale de Lyon, elle était depuis 2018 directrice générale d'Axa Brésil.

Elle remplacera Guillaume Borie - récemment nommé directeur général délégué d’Axa France et directeur général d’Axa Particuliers & IARD Entreprises - dans ses nouvelles fonctions de directrice générale d'Axa Next et de directrice de l’innovation du groupe.

(Jean-Michel Bélot)