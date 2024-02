AXA conclut une convention de rachat d'actions

AXA conclut une convention de rachat d'actions













23 février (Reuters) - AXA SA: * CONCLUSION D'UNE CONVENTION DE RACHAT D'ACTIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS D'AXA D'UN MONTANT MAXIMAL DE EUR 1,6 MD * A CONCLU CE JOUR UNE CONVENTION DE RACHAT D'ACTIONS AVEC UN PRESTATAIRE DE SERVICES D'INVESTISSEMENT * CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE AXA S'ENGAGE À RACHETER SES PROPRES ACTIONS POUR UN MONTANT MAXIMUM DE EUR 1,6 MD A lire aussi... * LA CONVENTION DE RACHAT D'ACTIONS SERA EXÉCUTÉE CONFORMÉMENT AUX TERMES DE L'AUTORISATION EN VIGUEUR TELLE QU'ACCORDÉE PAR L'AG ANNUELLE DES ACTIONNAIRES * IL EST PRÉVU QUE LE RACHAT D'ACTIONS DÉBUTE LE 26 FÉVRIER 2024 ET SE TERMINE AU PLUS TARD LE 5 AOÛT 2024 * POUR CHAQUE JOUR DE LA PÉRIODE DE RACHAT, LE PRIX PAR ACTION À PAYER PAR AXA SERA DÉTERMINÉ SUR LA BASE DU COURS MOYEN DE L'ACTION PONDÉRÉ PAR LES VOLUMES * AXA CONFIRME SON INTENTION D'ANNULER TOUTES LES ACTIONS AINSI RACHETÉES DANS LE CADRE DE CE PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS Texte original: http://tinyurl.com/4yzmrwn4 Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)