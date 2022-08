Axa : Bénéfice net en hausse de 3% au S1, impact de la guerre en Ukraine estimé à €300 mlns

PARIS, 3 août (Reuters) - Axa a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse de 3% au premier semestre, la hausse des revenus en assurance dommage et assurance santé ayant permis de compenser l'impact de la guerre en Ukraine.

Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, indique avoir dégagé un résultat net de 4,1 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 3,99 milliards un an plus tôt. (Reportage Matthieu Protard, édité par Jean Terzian)