Axa : Bénéfice net en hausse de 3% au 1er semestre, impact de la guerre en Ukraine estimé à 300 millions d'euros

PARIS (Reuters) - Axa a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse de 3% au premier semestre, la hausse des revenus en assurance dommage et assurance santé ayant permis de compenser l'impact de la guerre en Ukraine.

Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, indique avoir dégagé un résultat de 4,1 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, contre 3,99 milliards un an plus tôt.

Axa indique aussi avoir chiffré l'impact de la guerre en Ukraine à quelque 300 millions d'euros avant impôts, en raison de provisions passées dans ses comptes en vue de possibles versements d'indemnisations pour l'immobilisation d'avions en Russie suite aux sanctions occidentales.

L'assureur, qui affiche sa confiance pour atteindre ses objectifs financiers à horizon 2023 en dépit d'un environnement économique incertain, ajoute qu'il lance un nouveau plan de rachat d'actions pour un montant maximal d'un milliard d'euros.

"Dans ce contexte (macro-économique) incertain, nous restons bien sûr vigilants et prenons l'ensemble des mesures nécessaires pour compenser l'impact lié aux pressions inflationnistes et la volatilité des marchés financiers", a déclaré à la presse Frédéric de Courtois, directeur général adjoint d'Axa.

"Nous sommes très confiants dans notre capacité à atteindre les grands objectifs de notre plan stratégique 'driving progress 2023'", a-t-il ajouté.

