Axa: Antoine Gosset-Grainville deviendra président à compter d'avril 2022

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Denis Duverne sera remplacé par Antoine Gosset-Grainville au poste de président d'Axa en avril 2022, a annoncé vendredi le groupe français d'assurances.

Dans un communiqué, AXA précise que le mandat de l'actuel président du groupe s'achève en avril 2022 et que ce dernier va quitter son poste comme prévu.

"A l’issue d’un processus approfondi de préparation de la succession mené par le comité de rémunération et de gouvernance du conseil d’administration au cours des deux dernières années, le conseil d’administration d’Axa a décidé à l’unanimité de nommer Antoine Gosset-Grainville en qualité de président du conseil d’administration, à compter de la fin du mandat de Denis Duverne en avril 2022", écrit le groupe.

Antoine Gosset-Grainville est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’un DESS en banque et finances de l’Université Paris IX Dauphine.

Il a été conseiller pour les affaires économiques et industrielles au cabinet du Commissaire européen chargé du commerce de 1999 à 2002. En 2007, il a été nommé directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre et en 2010, directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations.

"Je suis très honoré de la confiance que le conseil d’Administration me témoigne (...) Je suis impatient de collaborer étroitement avec Denis Duverne au cours de la prochaine année pour préparer sa succession", a déclaré le futur président d'Axa.

(Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)