Avtovaz: Hausse des ventes de voitures en juin mais en baisse de 80% sur un an

MOSCOU (Reuters) - Le plus gros constructeur automobile russe, Avtovaz, a vu ses ventes augmenter en juin, mais les volumes sont restés inférieurs de près de 80% à ceux de l'année précédente, ont rapporté mardi les agences de presse russes, citant le directeur général de l'entreprise Maxim Sokolov.

Avtovaz a repris la production de son modèle le plus vendu, la Lada Granta, le 8 juin, après l'avoir partiellement arrêtée en mars en raison d'une pénurie de composants électroniques dans le cadre des sanctions occidentales contre la Russie.

En juin, Avtovaz a vendu 7.484 voitures, soit 5,4 fois moins que l'année dernière, mais en hausse de 24,5% par rapport à mai, a déclaré Maxim Sokolov. Il a réaffirmé les plans d'Avtovaz de produire 100.000 à 120.000 nouvelles voitures au cours du second semestre cette année.

L'industrie automobile, qui dépend fortement des investissements et des équipements étrangers, a été touchée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs et, plus récemment, par le départ des constructeurs internationaux en raison du conflit en Ukraine.

La production automobile russe a chuté en mai à un niveau record de 3.720 unités, contre environ 112.000 en mai de l'année dernière.

Le marché russe des voitures particulières s'est légèrement redressé en juin par rapport à mai, a déclaré l'agence d'analyse Autostat, ajoutant que la population russe a acheté 32.731 nouvelles voitures. Cela représente une hausse de 19% par rapport à mai, mais toujours 77% de moins qu'en juin de l'année dernière.

(Reportage Reuters; version française Charlotte Lavin, édité par Kate Entringer)