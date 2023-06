Avolon signe un protocole d'accord pour 20 Airbus A330neo

21 juin (Reuters) - Airbus SE: * AVOLON ANNONCE UNE COMMANDE D'AIRBUS A330NEO * LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AVOLON SIGNE UN PROTOCOLE D'ACCORD POUR 20 AIRBUS 330NEO * LE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AVOLON INDIQUE QUE LES LIVRAISONS AURONT LIEU ENTRE 2026 ET 2028 * L'ACCORD PRÉVOIT ÉGALEMENT LA CONVERSION DE 50 AVIONS A320NEO COMMANDÉS PAR LA COMPAGNIE À AIRBUS EN UN MODÈLE PLUS GRAND, L'A321NEO * LE RESPONSABLE DES VENTES D'AIRBUS INDIQUE QU'UNE PLUS PETITE COMMANDE D'A330NEOS A ÉTÉ SIGNÉE AVEC UN AUTRE CLIENT Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)