Avolon annule ses commandes de 75 Boeing 737 MAX et de quatre Airbus A330

Crédit photo © Reuters

DUBLIN (Reuters) - Avolon, le troisième acteur mondial du marché de la location d'avions de ligne, a annoncé vendredi l'annulation d'une commande de 75 Boeing 737 MAX et de quatre Airbus A330neo pour s'ajuster au bouleversement du transport aérien provoqué par l'épidémie du coronavirus.

Les Boeing devaient être livrés d'ici 2023. Seize autres 737 MAX en commande sont repoussés à 2024 et au-delà.

En plus de l'annulation des quatre Airbus A330neo qui devaient être livrés en 2021, Avolon a par ailleurs repoussé la livraison de neuf appareils A320, des avions de ligne moyen-courrier, de 2020-2021 à 2027 et après.

Boeing a confirmé l'annulation et précise qu'elle est le fruit d'un accord mutuel à la suite de discussions engagées avec Avolon et intégrant aussi l'interdiction de vol qui frappe les 737 MAX depuis les deux catastrophes aériennes impliquant un appareil de cette catégorie en Indonésie puis en Ethiopie, qui ont fait au total 346 morts en octobre 2018 et mars 2019.

De sources proches du secteur, on souligne que ces négociations ont été accélérées par la crise sanitaire mondiale.

Le contrat avait été signé en 2017 et engageait Avolon à acheter 75 Boeing 737 MAX avec une option sur 20 appareils supplémentaires pour un montant approchant les 11 milliards de dollars au prix catalogue.

Dans un communiqué, le directeur général de loueur irlandais, Domhnal Slattery, souligne que la pandémie a ouvert "la période la plus éprouvante dans l'histoire de l'aviation commerciale".

Conséquence de ces modifications, les engagements d'Avolon sur la période 2020-2023 passent de 284 à 165 appareils.

(Conor Humphries et Tim Hepher; version française Henri-Pierre André, édité par Nicolas Delame)