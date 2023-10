Aviva bondit, le Times évoque un projet de rachat de l'assureur

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Aviva bondit vendredi en matinée à la suite d'une information du Times selon laquelle l'assureur britannique pourrait être racheté par un groupe étranger. Contacté par Reuters, Aviva s'est refusé à tout commentaire. A la Bourse de Londres, vers 08h50 GMT, l'action Aviva grimpe de 9,06% à 423,63 pence, s'acheminant vers sa plus forte hausse en une séance depuis août 2022. Le titre est en tête du Stoxx 600 (+0,39%) et de l'indice FTSE (+0,20%). Le cours de Bourse actuel valorise Aviva à environ 11 milliards de livres (12,72 milliards d'euros). Le journal britannique évoque "des conversations qui ne veulent pas retomber", s'agissant des marques d'intérêt pour Aviva. Aviva a annoncé le mois dernier avoir racheté les activités d'assurance-vie d'AIG au Royaume-Uni pour 460 millions de livres, ce qui constitue la plus importante acquisition réalisée à ce jour par sa directrice générale, Amanda Blanc. (Reportage Joice Alves et Carolyn Cohn, rédigé par Amanda Cooper, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)