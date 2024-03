Aviva annonce un rachat d'actions de 350 millions d'euros

LONDRES (Reuters) - Aviva a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions pour 300 millions de livres (350,81 millions d'euros) après avoir fait état d'une hausse de 9% de son résultat opérationnel en 2023, porté par des performances solides dans ses activités d'assurance générale et santé. Le groupe britannique a enregistré un bénéfice opérationnel de 1,47 milliard de livres, au dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 1,43 milliard de livres, selon un consensus compilé par le groupe. L'assureur a aussi annoncé revoir à la hausse ses perspectives, dont son objectif d'un bénéfice opérationnel de 2 milliards de livres d'ici 2026. Aviva a par ailleurs fait état d'une hausse de 8% de son dividende, à 33,4 pence, en ligne avec les attentes des analystes qui tablaient sur 33,3 pence. L'action Aviva côtée à Londres progressait d'environ 4% à 09h30 GMT, contre un recul de 0,41% du FTSE 100 au même moment. A lire aussi... Dans une note, KBW qualifie les résultats de "rassurants", réitérant sa recommandation à "performance de marché". L'unité de gestion de fonds du groupe, Aviva Investors, a néanmoins enregistré une chute de 16% de son bénéfice d'exploitation, le groupe citant des "conditions de marché difficiles" dans un communiqué. L'assureur continue de rechercher des acquisitions "sélectives" pour combler les lacunes de son portefeuille ou pour réaliser des synergies en matière de capital, a indiqué la directrice générale Amanda Blanc lors d'un appel avec des journalistes. Amanda Blanc a également indiqué qu'Aviva n'était pas intéressé par Direct Line, après le rejet la semaine dernière d'une offre de 3,1 milliards de livres de l'assureur belge Ageas. (Reportage Carolyn Cohn, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)