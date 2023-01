Avec le Brexit, davantage de banquiers gagnent plus d'un million d'euros par an dans l'UE

LONDRES (Reuters) - L'augmentation du nombre de délocalisations liées au Brexit et la hausse des transactions financières ont entraîné, dans l'Union Européenne, une augmentation de plus de 40% du nombre de banquiers gagnant plus d'un million d'euros par an en 2021, a déclaré jeudi l'organisme de surveillance bancaire du bloc.

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a précisé que le nombre de banquiers gagnant plus d'un million d'euros est passé de 1.383 en 2020 à 1.957 en 2021, une augmentation de 41,5%, soit le niveau le plus élevé depuis que l'organisme de surveillance a commencé à collecter ces données en 2010.

Cette augmentation est attribuée, à hauteur de plus de 70%, à des banquiers basés en Italie, en France et en Espagne, l'impact de l'inflation sur les revenus jouant également un rôle, selon l'ABE.

En amont de la sortie de l'UE de la Grande-Bretagne, de nombreuses banques qui utilisaient Londres comme base d'opérations ont dû ouvrir de nouvelles unités en Allemagne, en France et en Irlande, ou agrandir celles déjà existantes, pour éviter toute perturbation des services à la clientèle.

"Cette augmentation est liée à la bonne performance globale des institutions, en particulier dans le domaine de la banque d'investissement et de négociation et de vente, à la poursuite des relocalisations de personnel du Royaume-Uni vers l'UE et à une augmentation générale des salaires", a déclaré l'ABE dans un communiqué.

L'Allemagne reste le pays qui compte le plus de banquiers à hauts revenus (589), suivie de la France (371) et de l'Italie (351).

La plupart des banquiers à hauts salaires - 1.516 - ont reçu une rémunération comprise dans une fourchette de un à deux millions d'euros, la fourchette la plus élevée se situant entre 14 et 15 millions d'euros, selon l'ABE.

(Reportage Huw Jones, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)