Avant l'inflation US, les actions montent, le dollar recule

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi avant la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient confirmer un début de ralentissement susceptible d'influencer les prochaines décisions de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent pour l'instant une progression de 0,49% pour le Dow Jones, de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,49% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,49% à 6.364,44 points à 10h45 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,28% et à Francfort, le Dax avance de 0,53%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,5%, le FTSEurofirst 300 de 0,32% et le Stoxx 600 de 0,32%.

En hausse pour la quatrième séance consécutive, ce dernier affiche désormais un rebond de plus de 5% par rapport à son point bas du 1er septembre.

L'indice des prix à la consommation (CPI) américain est attendu en baisse de 0,1% en août par rapport à juillet et sa hausse en rythme annuel devrait revenir à 8,1% après 8,5% selon le consensus Reuters.

S'il se confirme, ce ralentissement ne sera sans doute pas suffisant pour remettre en cause le scénario, privilégié par les marchés, d'une hausse de trois quarts de point des taux américains la semaine prochaine.

Mais "cela pourrait être la dernière hausse de taux massive opérée par la banque centrale américaine puisque les marchés pronostiquent après un net ralentissement du cycle avec une hausse de 50 points de base en novembre et de 'seulement' 25 points en décembre", explique Guillaume Dejean, stratège macro et devises de Western Union.

En Europe, l'actualité des sociétés contribue à prolonger le rebond des derniers jours, après les annonces de la Banque centrale européenne (BCE) et les succès militaires ukrainiens face aux forces d'occupation russes. Un mouvement que n'a pas remis en cause l'annonce d'une baisse plus forte qu'attendu de l'indice ZEW du moral des investisseurs en Allemagne,

VALEURS EN EUROPE

Le britannique Aveva gagne ainsi 2,84% après les informations de Sky News selon lesquelles son premier actionnaire, le français Schneider (+0,02%), est proche d'un accord sur le rachat des parts des minoritaires.

La banque suisse UBS s'adjuge de son côté 1,12% après avoir annoncé un relèvement de son dividende et évoqué un possible dépassement de son objectif de rachats d'actions.

La plus forte hausse sectorielle à mi-séance est pour le compartiment des services aux collectivités ("utilities"), dont l'indice Stoxx prend 0,74%.

En baisse, les distributeurs britanniques reculent après les derniers chiffres de Kantar sur les ventes du secteur, dans lesquels plusieurs analystes voient la confirmation d'un ralentissement de la consommation: Tesco cède 2,13% et Sainsbury 1,41%.

Ocado, qui chute de 9,81%, souffre aussi de la révision à la baisse des prévisions de sa coentreprise avec Marks & Spencer (-1,46%).

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

CHANGES

Le dollar accentue son repli face aux autres grandes devises (-0,41%) et se dirige pour l'instant vers une cinquième séance consécutive de baisse.

L'euro, à 1,0171 dollar (+0,51%), confirme ainsi son retour sur ses niveaux de la mi-août. La révision à la hausse de l'inflation en Espagne en août, à 10,5% sur un an, est venue s'ajouter aux récentes déclarations de responsables de la BCE sur la nécessité de poursuivre un resserrement rapide de la politique monétaire.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain effacent la majeure partie de leur hausse de lundi dans l'attente des chiffres de l'inflation: le dix ans recule de plus de quatre points de base à 3,3214% et le deux ans pratiquement d'autant à 3,5343%.

En Europe, la tendance est au contraire à une légère remontée des rendements, favorisée par l'approche d'importantes adjudications ce mardi et dans les prochains jours.

Le dix ans allemand prend près de deux points à 1,661%.

PÉTROLE

Orientés à la baisse en début de journée, les cours du brut sont repassés dans le vert, les investisseurs redoutant de nouvelles tensions sur l'offre.

Le Brent gagne 1,13% à 95,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,2% à 88,83 dollars. Tous deux avaient auparavant perdu jusqu'à plus d'un dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Prix à la consommation août -0,1% +0,0%

- sur un an +8,1% +8,5%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL

STREET

Indices Derni Var. Var.

er point %

s

Dow Jones 32550 +164, +0,51

,00 00 %

S&P-500 4133, +22,5 +0,55

25 0 %

Nasdaq-100 12804 +63,5 +0,50

,25 0 %

"The Day Ahead" - Le point sur la

prochaine séance à Wall Street

[DAY/US]

La séance

précédente

:

Indices Clôtu Var. Var. YTD

re point %

s

Dow Jones 32381 +229, +0,71 -10,8

,34 63 % 9%

S&P-500 4110, +43,0 +1,06 -13,7

41 5 % 6%

Nasdaq 12266 +154, +1,27 -21,6

,41 10 % 0%

Nasdaq 100 12739 +151, +1,20 -21,9

,72 43 % 4%

MARCHES

EUROPEENS

Indices Derni Var. Var. YTD

er point %

s

Eurofirst 1692, +5,47 +0,32 -10,4

300 01 % 9%

Eurostoxx 3664, +18,1 +0,50 -14,7

50 66 5 % 4%

CAC 40 6363, +30,3 +0,48 -11,0

96 7 % 3%

Dax 30 13472 +70,1 +0,52 -15,1

,41 4 % 9%

FTSE 7493, +20,5 +0,27 +1,48

58 5 % %

SMI 11050 +59,4 +0,54 -14,1

,20 5 % 8%

Les valeurs à suivre à Paris

et en Europe : [WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veill Var.% YTD

e

Euro/Dlr 1,017 1,011 +0,51 -10,5

1 9 % 3%

Dlr/Yen 142,1 142,8 -0,46 +23,5

8 3 % 7%

Euro/Yen 144,6 144,5 +0,03 +10,9

3 8 % 9%

Dlr/CHF 0,949 0,953 -0,48 +4,03

0 6 % %

Euro/CHF 0,965 0,965 +0,01 -6,91

3 2 % %

Stg/Dlr 1,172 1,167 +0,35 -13,3

0 9 % 7%

Indice $ 107,8 108,3 -0,42 +12,1

770 300 % 7%

TAUX

Derni Var. Spread/Bund

er (pts)

Future 144,1 -0,31

Bund 900 00

Bund 10 1,663 +0,01

ans 0 90

Bund 2 ans 1,297 +0,00

0 30

OAT 10 ans 2,228 +0,01 +56,5

0 40 0

Treasury 10 ans 3,323 -0,03

4 90

Treasury 2 ans 3,534 -0,03

3 70

PETROLE

(en Cours Précé Var Var. YTD

dollars) dent %

Brut léger 88,80 87,78 +1,02 +1,16 +45,0

US % 7%

Brent 95,03 94,00 +1,03 +1,10 +43,9

% 2%

(Reportage XXX, version française Marc Angrand)