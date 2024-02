Auxerre remporte le choc de Ligue 2 face à Angers

par Gary Cohen (iDalgo) L'AJ Auxerre a frappé un grand coup, ce samedi après-midi, en Ligue 2. Les Bourguignons se sont imposés sur le score d'un but à zéro face au SCO d'Angers, pour le compte de la 24e journée du championnat. Réduits à dix dès la 36e minute, après le carton rouge d'Elisha Owusu, les hommes de Christophe Pélissier ont été solides et ont attendu la 91e minute pour s'offrir les trois points. Le défenseur brésilien Jubal, a effectivement, transformé un penalty obtenu par Lassine Sinayoko. Grâce à ce succès, l'AJA reprend sa place de leader du classement, qui était occupée par le SCO avant ce week-end. Les Auxerrois se rendront à Annecy pour la prochaine journée, tandis que les Angevins recevront l'AS Saint-Etienne.