Aux Etats-Unis, le spectre d'un "shutdown" se précise, les discussions au Congrès se poursuivent

Crédit photo © Reuters

par Moira Warburton et Richard Cowan WASHINGTON (Reuters) - Un groupe de républicains Chambre américaine des représentants a rejeté vendredi un projet de loi de financement soutenu par leur chef de file, la menace d'une fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown") se précisant encore davantage. Les élus de la chambre basse du Congrès américain se sont opposés par 232 voix contre 198 à un texte prévoyant le financement du gouvernement fédéral pour une durée de 30 jours afin de permettre aux parlementaires de poursuivre les négociations. Ce projet de loi aurait permis de réduit les dépenses et imposé des restrictions en matière d'immigration et de sécurité aux frontières, priorités des républicains qui ont peu de chances d'être adoptées par le Sénat, à majorité démocrate. "Ce n'est pas encore fini, j'ai d'autres idées", a déclaré le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, après le rejet du projet de loi auquel il avait apporté son soutien. Les parlementaires ont jusqu'à dimanche pour éviter une fermeture partielle des administrations fédérales. S'ils n'y parvenaient pas, ce serait la quatrième fois en dix ans qu'interviendrait un shutdown. (Reportage Moira Warburton et David Morgan; version française Camille Raynaud)