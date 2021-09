Automobile: Le groupe d'essai UTAC à l'affût d'acquisitions en Allemagne

Crédit photo © Reuters

PARIS/MUNICH (Allemagne) (Reuters) - Le groupe français d'essais automobiles UTAC, qui a racheté son homologue britannique Milbrook il y a seulement six mois, entend poursuivre sa croissance externe en Allemagne afin de gagner en échelle face à la demande croissante des constructeurs en test pour l'homologation des véhicules électriques et autonomes.

"Nous voulons consolider le marché européen, ce qui pour nous veut dire (...) nous développer en Allemagne, soit de façon organique, soit par rachat de sociétés allemandes", a dit à Reuters le président exécutif d'UTAC Laurent Benoit au téléphone mercredi depuis le salon de l'automobile de Munich.

"Très clairement, dans l'électromobilité, on est à l'affût de beaucoup de choses sur le marché allemand."

La vague de véhicules électriques qui s'annonce en prévision de l'interdiction en Europe des moteurs essence et diesel à l'horizon 2035 fera appel à de nouvelles compétences: en matière de cybersécurité pour les logiciels embarqués, mais aussi pour mesurer la compatibilité électromagnétique de ces voitures d'un genre nouveau avec leur environnement.

Un véhicule de plus en plus électrifié et bardé d'aides à la conduite électroniques est en effet plus susceptible d'émettre ou de ressentir ce type de perturbation qu'un modèle thermique classique.

Le groupe UTAC veut aussi développer en Europe et en Chine les service de son équipe américaine spécialisée dans la conception de bancs d'essai pour tester les moteurs, composants et batteries électriques.

Créé en 1945, il dispose aujourd'hui de pistes d'essai en France, dont une dédiée aux véhicules autonomes, au Royaume-Uni, dont le site historique de Millbrook, ouvert près de Londres par General Motors en 1970, en Finlande pour les tests en conditions hivernales et bientôt au Maroc pour les essais à haute température.

Le groupe est détenu majoritairement depuis fin 2020 par la société d'investissement Eurazeo, avec le fonds de private equity FCDE et le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) parmi ses autres actionnaires.

(Gilles Guillaume, édité par Nicolas Delame)