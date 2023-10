Autoliv va supprimer environ 320 postes en France

(Bien lire que le nombre de postes supprimés est de 320, précisions) COPENHAGUE, 30 octobre (Reuters) - L'équipementier automobile suédois Autoliv a annoncé lundi un plan de suppression d'environ 320 postes dans ses principales usines en France et la délocalisation de certaines activités sur d'autres sites, dans le cadre de mesures d'économies annoncées en juin. Les mesures prises en France devraient générer des économies d'environ 10 millions de dollars (environ 9,5 millions d'euros) en 2024, pour atteindre environ 20 millions de dollars en 2025 et environ 25 millions de dollars en 2026, lorsqu'elles seront pleinement mises en oeuvre, a déclaré Autoliv dans un communiqué. Les suppressions de postes concerneront les lignes de production mais aussi les activités commerciales, administratives et de recherche. (Reportage Louise Breusch Rasmussen, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)