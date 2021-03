Australie : Sydney évacue une partie de ses habitants, pires inondations depuis 60 ans

Crédit photo © Reuters

PITT TOWN (Reuters) - L'État de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé d'Australie, se préparait lundi à évacuer des milliers d'habitants de l'ouest de Sydney alors que des pluies torrentielles, qui s'abattent actuellement sur la côte est, ont provoqué les pires inondations depuis 60 ans.

Les images de Reuters montrent des routes submergées, du bétail pris au piège et des voitures avec de l'eau jusqu'au pare-brise, après trois jours de fortes pluies qui ont fait monter le niveau les rivières. Ces pluies torrentielles devraient se poursuivre pendant encore un jour ou deux.

"Cette situation est toujours en cours, elle évolue et est extrêmement dangereuse", a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison devant le Parlement.

Suncorp et IAG, deux des plus grands assureurs de pays, ont déclaré que la plupart des plus de 3.300 demandes d'indemnisation déjà reçues concernaient des dommages matériels, et que d'autres étaient attendues. Ils ont ajouté qu'il était trop tôt pour estimer le nombre total de demandes ou le coût total de ces indemnisations.

Les exportations australiennes de charbon ont été perturbées, les pluies torrentielles ayant entraîné la fermeture des lignes ferroviaires menant au port de Newcastle, le plus grand port d'exportation de charbon au monde, et forcé certaines mines à réduire leur production.

Ces inondations contrastent avec les conditions météorologiques de février 2020, lorsque l'Australie bataillait contre des incendies et des feux de brousse provoqués par des chaleurs extrêmes.

"Je ne connais aucun moment dans l'histoire de notre État où nous avons connu une succession aussi rapide de conditions météorologiques aussi extrêmes, et pendant une pandémie", a déclaré Gladys Berejiklian, la Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, lors d'une conférence de presse.

(Jill Gralow et Renju Jose, version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)