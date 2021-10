Australie : réouverture des classes et restrictions assouplies à Sydney

SYDNEY (Reuters) - Des milliers d'enfants ont repris lundi le chemin de l'école à Sydney, après environ quatre mois d'enseignement à distance, alors que la plus grande ville australienne a assoupli davantage les restrictions sanitaires sur fond d'avancée de la campagne de vaccination, une semaine après la levée du confinement.

Alors que le seuil des 80% de la population adulte entièrement vaccinée contre le COVID-19 a été franchi au cours du week-end dans l'Etat de Nouvelle Galles du Sud, où se trouve Sydney, les mesures sanitaires y ont été allégées avec plusieurs jours d'avance sur le calendrier initial.

Les masques ne sont désormais plus obligatoires dans les bureaux, et davantage de personnes peuvent prendre part à des rassemblements privés ou se retrouver en extérieur, tandis que la capacité d'accueil des personnes vaccinées dans les magasins, bars et salles de sport est revue à la hausse.

Depuis un pic de 1.599 nouveaux cas de contamination sur une journée, début septembre, le nombre d'infections au coronavirus rapporté quotidiennement ne cesse de diminuer. Les autorités ont fait état lundi de 265 nouveaux cas, un plus bas en dix semaines.

(Reportage Renju Jose; version française Jean Terzian)