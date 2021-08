Australie : Record de nouveaux cas de coronavirus à Sydney malgré le confinement

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - Sydney a signalé mercredi un record journalier d'infections au coronavirus qui mettent sous pression le système hospitalier, ont déclaré les autorités qui appellent à une intensification des vaccinations.

Malgré un confinement qui dure depuis deux mois, l'État de Nouvelle-Galles du Sud (NSW), dont Sydney est la capitale, a recensé 919 nouvelles infections, portant le nombre de cas quotidiens en Australie à 1.000, un record depuis le début de la pandémie. Au total, 113 personnes sont en soins intensifs dans cet État, dont 98 n'ont pas été vaccinées.

"Cela met en évidence le fait que la vaccination est la clé. Nous devons augmenter les niveaux de couverture vaccinale", a déclaré Kerry Chant, l'administrateur en chef de la Santé publique de Nouvelle-Galles du Sud, lors d'un point de presse télévisé à Sydney.

L'Australie a mis en quarantaine plus de la moitié de ses 25 millions d'habitants, y compris à Sydney et Melbourne, et cherche à accélérer son déploiement vaccinal. Environ 31% des personnes âgées de plus de 16 ans ont été entièrement vaccinées, tandis que 54% ont reçu au moins une dose.

Le Westmead Hospital, l'un des plus grands hôpitaux de la banlieue ouest de Sydney, a du réduire les admissions de patients atteints du COVID-19 pendant 24 heures et a transféré les patients critiques vers d'autres hôpitaux, selon une note interne partagée sur Twitter par la députée Cate Faehrmann.

Le ministre de la Santé de l'État, Brad Hazzard, a reconnu que le système de santé travaillait sous pression mais a déclaré que la situation était encore gérable.

(Reportage Renju Jose; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)