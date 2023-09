Australie : plus de 600 pompiers luttent contre des dizaines d'incendies

par Renju Jose SYDNEY, 20 septembre (Reuters) - Des centaines de pompiers s'efforcent mercredi de contenir des dizaines d'incendies attisés par des vents violents dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, dans le sud-est de l'Australie. Plus de 600 pompiers et membres des services d'urgence luttaient mercredi matin contre 68 incendies qui se sont déclarés à travers la Nouvelle-Galles du Sud, a indiqué le service des incendies de l'Etat, ajoutant que 17 incendies n'avaient pas encore été contenus. "Avec des conditions chaudes, sèches et venteuses prévues tout au long de la journée, la région de Sydney connaîtra un risque d'incendie extrême, tandis que plusieurs autres zones connaîtront un risque d'incendie élevé", ont indiqué les services de lutte contre les incendies. Depuis le début du printemps australien démarrant en septembre, des records de chaleur ont été battus dans la zone densément peuplée autour de Sydney, la capitale de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud. Les températures devraient dépasser les 30 degrés Celsius mercredi, pour le cinquième jour consécutif, avant de redescendre autour de 20 degrés jeudi. Après avoir connu trois années de pluies abondantes, l'Australie se prépare cette année à un printemps et un été chaud et sec. Les autorités ont indiqué que cette saison estivale pourrait être la pire depuis l'"été noir" de 2019-2020, lors duquel des incendies avaient ravagé une surface équivalente à la superficie de la Turquie et fait 33 morts. (Reportage Renju Jose à Sydney; version française Camille Raynaud)