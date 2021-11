Australie : Les opposants à l'obligation vaccinale comparent le gouvernement du Victoria aux nazis

MELBOURNE (Reuters) - Plusieurs milliers de personnes se sont réunies samedi à Melbourne pour protester contre l'obligation vaccinales, certains contestataires comparant le gouvernement de l'Etat de Victoria aux nazis et appelant à l'usage de la violence contre des hommes politiques, ont rapporté les médias locaux.

En Australie, où près de 83% des personnes âgées de plus de 16 ans ont été complètement vaccinées contre le COVID-19, la campagne de vaccination au niveau national est effectuée sur la base du volontariat. Certains états et territoires ont toutefois imposé la vaccination pour de nombreuses professions et interdit l'accès aux restaurants et aux concerts aux personnes non vaccinées.

La manifestation de Melbourne était paisible, selon le journal The Age, mais un journaliste a publié une vidéo sur Twitter dans laquelle on pouvait voir un manifestant portant une fausse potence avec trois noeuds coulant. Le journal a montré un autre contestataire brandissant une pancarte sur laquelle le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, était montré avec la moustache d'Hitler et sur laquelle on pouvait lire "#DictatorDan".

The Age a ajouté que certains des participants avaient appelé à la violence contre certains hommes politiques sans donner de précisions.

Ni le cabinet de Daniel Andrews, ni les organisateurs de la manifestation n'étaient joignables pour répondre à une demande de commentaire.

Le taux de vaccination dans l'Etat de Victoria, deuxième Etat le plus peuplé d'Australie qui a connu six confinements dans les neuf derniers mois, est de 87%.

(Reportage Lidia Kelly; version française Camille Raynaud)