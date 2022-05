Australie: Le Premier ministre conservateur reconnaît sa défaite aux élections

par Byron Kaye et Lincoln Feast

SYDNEY (Reuters) - Le Parti travailliste devrait revenir au pouvoir en Australie après neuf années dans l'opposition à l'issue des élections législatives organisées samedi, marquées par la percée de petites formations et d'indépendants ayant mis l'accent sur les questions environnementales.

Le Premier ministre conservateur Scott Morrison a annoncé avoir appelé son adversaire travailliste Anthony Albanese pour le féliciter de sa victoire. Il a aussi fait savoir qu'il allait quitter la tête du Parti libéral.

"J'ai parlé ce soir au chef de file de l'opposition et futur Premier ministre Anthony Albanese et je l'ai félicité pour sa victoire électorale ce soir", a dit le chef du gouvernement dans une allocution télévisée.

Le Labour va toutefois probablement devoir s'allier avec les Verts et un groupe dit des "teals independents" (les indépendants bleu sarcelle), qui ont mené campagne sur les thèmes de l'éthique, de l'égalité et de la lutte contre le changement climatique.

Les résultats partiels montrent que la coalition de Scott Morrison, favorable au secteur minier et qualifiée de climatosceptique par ses détracteurs, a été sanctionnée dans les urnes dans les centres urbains aisés et en particulier en Australie-Occidentale.

Symbole de ce vote sanction, le Trésorier du gouvernement, Josh Frydenberg, a admis qu'il lui serait "difficile" de conserver son siège dans la circonscription de Kooyong à Melbourne, pourtant un bastion du Parti libéral, face à une candidate indépendante, Monique Ryan, novice en politique.

La chambre basse du Parlement australien compte 151 sièges et la majorité absolue est donc de 76 députés.

"A moins que le Parti travailliste ne monte sur ses grands chevaux et dise 'nous avons 74, ce n'est pas 76, nous ne formons pas de gouvernement', il n'existe pas d'autre gouvernement possible dans ce Parlement", a commenté Antony Green, spécialiste des élections pour la télévision publique australienne (ABC).

Le Labour a mené campagne en dénonçant l'inflation élevée et la faible progression des salaires tandis que Scott Morrison s'est efforcé de mettre en avant le faible taux de chômage, au plus bas depuis près d'un demi-siècle, mais il semble que le thème du climat se soit imposé auprès d'une partie de l'électorat après les graves inondations et incendies connus par l'Australie, l'un des plus importants exportateurs de charbon et de gaz au monde.

Les résultats définitifs pourraient tarder à être connus en raison du nombre historiquement important de votes par correspondance.

(Reportage Renju Jose, John Mair et Byron Kaye à Sydney et Sonali Paul à Melbourne; rédigé par Lincoln Feast, version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey)