Australie : La banque centrale surprend en relevant ses taux !

SYDNEY, 2 mai (Reuters) - La banque centrale australienne a surpris les marchés mardi en augmentant son principal taux d'intérêt directeur d'un quart de point à cause de l'inflation trop élevée, alors que les investisseurs anticipaient un statu quo. La RBA (Reserve Bank of Australia) a porté son taux à 3,85% et a déclaré qu'un resserrement "supplémentaire" pourrait être nécessaire pour s'assurer que l'inflation revienne à l'objectif dans un délai raisonnable. Les marchés s'attendaient largement à ce que l'institution fasse une pause dans son resserrement monétaire, compte tenu de la modération un peu plus importante que prévu de l'inflation sous-jacente et des hausses de taux antérieures. Sur le marché des changes, le dollar australien s'est orienté à la hausse face au dollar juste après l'annonce de la décision de la RBA et gagnait près de 0,9%.. (Wayne Cole, version française Laetitia Volga)