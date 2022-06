Australie: La banque centrale surprend avec une hausse de taux d'un demi-point

par Wayne Cole

SYDNEY (Reuters) - La banque centrale d'Australie a relevé mardi son principal taux d'intérêt d'un demi-point de pourcentage, sa plus forte hausse depuis 22 ans, et prévenu que le resserrement de sa politique monétaire se poursuivrait dans les mois à venir afin de juguler une inflation encore plus forte qu'anticipé.

Son taux directeur remonte ainsi de 0,35% à 0,85% alors que les investisseurs tablaient sur une hausse de 25 à 40 points de base seulement.

"Au vu des tensions inflationnistes actuelles dans l'économie et du niveau encore très bas des taux d'intérêt, le Conseil a décidé de procéder à une hausse de 50 points de base aujourd'hui", a déclaré le gouverneur de la RBA (Reserve Bank of Australia), Philip Lowe, dans un communiqué.

"Le Conseil s'attend à prendre d'autres mesures de normalisation de la situation monétaire dans les mois à venir", a-t-il ajouté.

La RBA avait déjà relevé son taux directeur d'un quart de point le mois dernier, sa première hausse depuis 2010, et beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce qu'elle s'en tienne à des hausses de même ampleur.

La dernière hausse d'un demi-point des taux australiens remontait au début 2000.

Sur le marché des changes, le dollar australien s'est orienté à la hausse face au dollar juste après l'annonce de la décision de la RBA mais il a ensuite subi des prises de bénéfice. Parallèlement, le rendement des obligations d'Etat australiennes à trois ans a bondi de 16 points de base à 3,27%, au plus haut depuis début 2012.

Les marchés à terme intègrent désormais une probabilité accrue d'une hausse de taux de 50 points de base en juillet et d'un taux directeur proche de 1,5% d'ici fin août.

"La porte est ouverte à d'autres hausses de 50 points puisque l'inflation est pratiquement l'unique priorité", explique Alvin Tan, analyste de RBC Capital Markets. "La RBA semble fermement engagée sur cette position désormais et se dirige vers un retour plus rapide au taux neutre."

Philip Lowe a par le passé déclaré que le niveau neutre des taux en Australie, celui auquel les taux n'influencent la croissance ni à la hausse ni à la baisse, pourrait être d'environ 2,5%.

L'inflation en Australie a atteint 5,1% au premier trimestre, son plus haut niveau depuis 20 ans, et elle pourrait approcher 6% au deuxième avec la hausse continue des prix de l'énergie, des produits alimentaires, des loyers et du coût de la construction.

Le nouveau ministre du Budget, Jim Chalmers, nommé il y a moins de trois semaines, a déjà prévenu les Australiens qu'ils devaient s'attendre à ce que l'hiver qui commencera à la fin du mois soit "difficile et cher".

(Reportage Wayne Cole, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)