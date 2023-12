Australie : Des morts après de violents orages

par Renju Jose et Lucy Craymer SYDNEY (Reuters) - De violents orages se sont abattus sur l'est de l'Australie les 25 et 26 décembre, faisant huit morts et un disparu, ont annoncé mercredi les autorités. Des dizaines de milliers de foyers sont toujours privées d'électricités après les intempéries qui ont frappé les Etats de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Dans certaines des zones les plus touchées, des toits ont été arrachés et des chutes d'arbres ont été provoquées par des vents violents. Trois hommes ont été tués après qu'un yacht, avec onze personnes à son bord, a chaviré près de Green Island dans la baie de Moreton, a déclaré à la presse Katarina Carrol, commissaire de police de l'Etat du Queensland. Une enfant de neuf ans et une femme ont par ailleurs été retrouvées mortes dans le Queensland après avoir été emportées par les eaux. Deux personnes ont été tuées par des chutes d'arbres. Les autorités ont prévenu que les rivières et les cours d'eau pourraient sortir de leur lit et inonder les terrains de camping, généralement bondés pendant les semaines de Noël et du Nouvel An. Une femme a été retrouvée morte dans un camping de l'Etat de Victoria après la décrue des eaux, a indiqué la police. Energex, l'électricien public du Queensland, a déclaré que plus de 90.000 foyers étaient toujours privés d'électricité après le passage des tempêtes, ajoutant que son réseau avait subi de graves dommages, des centaines de lignes électriques étant hors service, et qu'il faudrait plusieurs jours pour rétablir l'électricité. Le service météorologique d'Australie a annoncé que de nouvelles pluies étaient attendues, même si les conditions devraient s'améliorer plus tard dans la journée de mercredi. Ces tempêtes interviennent après le passage du cyclone tropical Jasper, qui a touché terre au début du mois, provoquant des inondations et des dégâts considérables dans le Queensland. Alors que l'est de l'Australie est en proie aux pluies diluviennes, plusieurs régions de l'ouest du pays sont aux prises avec des incendies. Un pompier volontaire a été tué alors qu'il intervenait sur un feu de brousse, ont rapporté les médias. (Reportage Renju Jose et Lucy Craymer; version française Camille Raynaud)