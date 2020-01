Australie : conditions plus favorables à la lutte contre les incendies

Crédit photo © Reuters

SYDNEY (Reuters) - Les conditions météorologiques se sont améliorées samedi sur le front des gigantesques feux de brousse qui font rage en Australie, après une nuit exténuante pour les pompiers, rapportent les autorités, qui s'attendent à une semaine de répit.

Des températures plus fraîches et des précipitations ont suivi le brutal changement d'orientation du vent, qui a soufflé vendredi à plus de 100 km/h en rafales sur la côte est, aggravant les incendies.

Ce répit très attendu a devrait permettre de lutter plus efficacement contre les flammes, a déclaré Shane Fitzsimmons, chef des pompiers de Nouvelle-Galles du Sud. "Il semblerait que nous ayons au moins une semaine. Ce seront probablement les sept meilleurs jours que nous ayons eu, sans progression très dangereuse du nombre d'incendies", a-t-il souligné lors d'un point de presse.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a par ailleurs fait savoir que les activités touristiques allaient pouvoir reprendre dans les zones côtières épargnées par les feux. Les parcs nationaux resteront en revanche fermés jusqu'au 1er février.

Les autorités du sud de l'Australie signalent en outre une amélioration de la situation sur l'île Kangourou, où 200.000 hectares ont brûlé. Le chef de l'administration locale parle d'un "enfer sur Terre", sur Twitter.

Depuis octobre, les incendies qui ont ravagé 10,3 millions d'hectares, une surface équivalente à celle de la Corée du Sud, ont fait 27 morts et plusieurs milliers de sinistrés.

(John Mair et Lidia Kelly, version française Jean-Philippe Lefief)