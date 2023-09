Australie: Chaleur printanière inhabituelle, températures record en vue

SYDNEY (Reuters) - Une grande partie de l'Australie était en proie à une chaleur printanière "inhabituelle" samedi, a déclaré le service de prévision météorologique du pays, selon lequel de possibles températures record pourraient être enregistrées dimanche. À Sydney, capitale de l'État le plus peuplé d'Australie, la Nouvelle-Galles du Sud, les températures ont atteint 34,2 degrés Celsius à l'aéroport Kingsford Smith de Sydney, soit plus de 12 degrés au-dessus de la moyenne de septembre, selon les données du Bureau de Météorologie. Le bureau a indiqué cette semaine que les indicateurs d'un phénomène climatique El Niño s'étaient renforcés et qu'il se développerait probablement entre septembre et novembre, se traduisant par davantage de chaleur et de sécheresse en Australie. Il a déclaré qu'une "période précoce de chaleur" dans de nombreuses régions du pays était "très rare en septembre". "Ces températures s'intensifieront de dimanche à mardi", a-t-il indiqué sur Facebook, en prévoyant entre 8 et 16 °C au-dessus de la moyenne. "Des températures diurnes et nocturnes record pour un mois de septembre sont attendues de dimanche à jeudi dans les régions intérieures de l'Australie-Méridionale, de la Nouvelle-Galles du Sud et du nord-est de l'État de Victoria." El Niño peut provoquer des phénomènes météorologiques extrêmes allant des incendies de forêts aux cyclones et à la sécheresse prolongée, les autorités australiennes ayant déjà mis en garde contre les risques accrus de feux de brousse cet été. Un épais nuage de fumée a recouvert Sydney pendant plusieurs jours cette semaine, les pompiers procédant à des brûlages pour se préparer à la saison des feux de brousse. (Reportage de Sam McKeith et Cordelia Hsu à Sydney, version française Benjamin Mallet)