Aurélien Pradié démis de ses fonctions de numéro 2 de LR

PARIS, 18 février (Reuters) - Aurélien Pradié, numéro deux du parti Les Républicains, a été démis de ses fonctions par Eric Ciotti, président de la formation politique.

Le député du Lot s'est distingué lors du débat sur la réforme retraites en exprimant son opposition sur certains aspects du projet, notamment sur le sort des salariés aux carrières longues, contre l'opinion d'Eric Ciotti. Les débats sur la réforme des retraites se sont achevés vendredi à l'Assemblée nationale, sans que l'examen de ce texte contesté dans la rue qui a donné lieu durant deux semaines à des joutes nourries dans un Palais-Bourbon surchauffé n'arrive à son terme. (Nicolas Delame)