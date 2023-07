Aucune trace d'explosifs à ce stade à la centrale de Zaporijjia, rapporte l'AIEA

Crédit photo © Reuters

VIENNE (Reuters) - Les experts de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) présents à la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, n'ont pas observé de traces de mines ou d'explosifs sur le site, contrôlé par les Russes, mais il leur faudrait un accès élargi pour en être certains, a déclaré mercredi l'agence onusienne. "Les experts de l'AIEA ont réclamé un accès supplémentaire qui est nécessaire pour confirmer l'absence de mines ou d'explosifs", a dit l'agence dans un communiqué. "En particulier, l'accès aux toits des réacteurs 3 et 4 est essentiel, ainsi que l'accès à des parties des salles de turbines et à certaines parties du système de refroidissement du site." L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de préparer une attaque sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. (Reportage François Murphy, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)