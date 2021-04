Aucune décision de prise sur le renouvellement des contrats avec AstraZeneca et J&J, selon Pannier-Runacher

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Aucune décision n'a été prise à ce jour sur le renouvellement des contrats de livraisons de vaccins contre le COVID-19 d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, a déclaré vendredi la ministre chargée de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher tout en laissant entendre qu'il était probable qu'ils ne soient pas reconduits.

"C'est la plus grande probabilité. La décision n'est pas tranchée aujourd'hui mais je peux vous dire que nous n'avons pas amorcé de discussions avec AstraZeneca et avec Jonhson et Johnson pour un nouveau contrat là où nous avons d'ores et déjà amorcé des discussions pour des contrats avec BioNTech/Pfizer et avec Moderna", a-t-elle dit.

La Stampa rapportait cette semaine que les autorités européennes, confrontées à la fois à des difficultés d'approvisionnement et aux inquiétudes liées aux effets secondaires des vaccins d'AstraZeneca et Johnson & Johnson, avaient décidé de ne pas renouveler leurs contrats avec les deux groupes pharmaceutiques.

(Blandine Hénault et Nicolas Delame)