Aucun survivant dans le crash de l'avion de la China Eastern

PEKIN (Reuters) - Les services chinois de secours n'ont trouvé aucun survivant dans l'accident d'avion de la China Eastern Airlines qui a fait 132 morts, et la seconde boîte noire de l'appareil n'a toujours pas été récupérée, ont annoncé samedi les autorités.

Une équipe de recherche et de sauvetage a identifié l'ADN de 120 des 132 victimes de l'accident survenu cette semaine, a précisé Hu Zhenjiang, directeur adjoint de l'Administration de l'aviation civile de Chine, cité par les médias d'Etat chinois.

Un émetteur de localisation d'urgence de l'avion situé à proximité de l'emplacement où la deuxième boîte noire avait été installée a été retrouvé, a déclaré à la presse Zhu Tao, directeur du Bureau de la sécurité aérienne de l'administration chinoise de l'aviation civile (CAAC).

Un représentant de la CAAC a indiqué mercredi qu'une des deux boîtes noires du vol MU5735 avait été retrouvée.

Ce vol, opéré sur un Boeing 737-800, qui transportait 132 personnes - 123 passagers et neuf membres d'équipage - effectuait une liaison entre les villes de Kunming et de Canton lorsqu'il a brutalement décroché de son altitude de croisière avant de s'écraser et de se désintégrer quasi totalement en raison de la violence du choc.

(Reportage Dominique Patton, Ryan Woo et Jenny Wang, avec Jamie Freed; version française Claude Chendjou et Elizabeth Pineau)