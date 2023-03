"Aucun risque" de crise bancaire en France

PARIS (Reuters) - Il n'y a pas de risque de crise bancaire en France, a déclaré samedi sur France Inter le président de la Fédération bancaire française (FBF), sur fond d'inquiétudes sur la santé des banques à travers le monde. Il n'y a "aucun risque de crise bancaire en France", a dit Philippe Brassac, également directeur général de Crédit agricole SA. "Pour deux raisons: les banques sont solides du fait de leur régulation et il n'y a pas de mécanisme, comme par le passé, de propagation." La deuxième plus grande banque suisse Crédit Suisse a plongé cette semaine à son plus bas niveau historique en Bourse, accentuant les craintes des investisseurs pour l'ensemble du secteur bancaire, déjà ébranlé par la faillite de l'américaine Silicon Valley Bank (SVB). (Gilles Guillaume et Dominique Vidalon)