Aucun Premier ministre britannique n'accepterait les demandes de l'UE, dit Johnson

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Aucun Premier ministre britannique ne pourrait accepter les exigences sur lesquelles l'Union européenne "insiste actuellement", a déclaré mercredi Boris Johnson à quelques heures d'une rencontre avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

"Nos amis dans l'UE insistent actuellement sur le fait que s'ils adoptaient à l'avenir une nouvelle loi à laquelle nous ne nous soumettrions pas dans ce pays (...), ils auraient automatiquement le droit de nous punir et nous infliger des mesures de représailles", a déclaré Boris Johnson devant la Chambre des communes.

"Et deuxièmement, ils disent que le Royaume-Uni devrait être le seul pays au monde à ne pas avoir un contrôle souverain sur ses zones de pêche."

"Je ne crois pas qu'un seul Premier ministre de ce pays ne devrait accepter ces termes", a ajouté Boris Johnson.

Le Premier ministre britannique et Ursula von der Leyen se retrouvent mercredi soir à Bruxelles pour tenter de lever les obstacles à un accord commercial entre le Royaume-Uni et l'Union européenne et éviter une sortie désordonnée des Britanniques le 1er janvier prochain.

(Guy Faulconbridge; version française Jean-Stéphane Brosse)