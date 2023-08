Auchan rachète la totalité des activités du groupe Dia au Portugal

Auchan rachète la totalité des activités du groupe Dia au Portugal













PARIS, 3 août (Reuters) - Le distributeur Auchan a annoncé jeudi le rachat de la totalité des activités du groupe Dia au Portugal, qui comprennent 489 magasins de proximité des enseignes Minipreço et Mais Perto ainsi que trois entrepôts. "Cette opération est stratégique pour Auchan Retail au Portugal car elle va nous permettre de couvrir la totalité du pays - nous détiendrons le plus grand nombre de points de vente de la profession (...)", a commenté dans un communiqué Yves Claude, président-directeur Général d'Auchan Retail. Le montant de ce rachat n'a pas été précisé. La transaction, soumise à l'approbation de l'Autorité portugaise de la Concurrence, prévoit également le transfert des 2.650 employés de Dia, indique Auchan Retail. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)