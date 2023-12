Auchan confirme une offre avec Intermarché pour racheter les hypermarchés et supermarchés de Casino

PARIS (Reuters) - Serge Papin, administrateur d'Auchan Retail International, a confirmé jeudi sur BFM Business que son groupe et Intermarché avaient fait une offre pour l'intégralité des supermarchés et hypermarchés que détient encore le groupe Casino, qui traverse de graves difficultés financières. Cette offre, dont le montant n'a pas été dévoilé, prévoit la sauvegarde de l'intégralité des emplois concernés, a précisé Serge Papin. Casino a confirmé lundi avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisage de vendre. Lourdement endetté, Casino a signé en octobre un accord de "lock-up" avec ses principaux créanciers, dont le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui prévoit un apport de fonds propres ainsi qu'une réduction de l'endettement net du groupe. (Rédigé par Nicolas Delame)