Aubry réélue à Lille, "convaincue" de la transition écologique

PARIS (Reuters) - La maire socialiste sortante de Lille Martine Aubry, réélue dans un mouchoir de poche face au candidat d'Europe Ecologie-les Verts Stéphane Baly lors du second tour des élections municipales, a assuré dimanche avoir entendu le message sur la nécessité d'une transition écologique rapide.

"C'est un immense bonheur", a déclaré l'édile et ancienne ministre âgée de 69 ans, qui a recueilli 40% des voix. "Il y a encore tellement de choses à faire dans cette crise qui s'annonce encore plus forte pour réduire les inégalités sociales (...) et pour aller encore plus vite dans la transition écologiste".

"J'ai entendu encore plus fort le message partout en France sur la nécessité de cette transition écologique, c'est ma conviction : croyez bien (...) que nous n'oublierons pas ce qu'ont dit partout en France et ici à Lille les 39% des Lillois qui ont voté pour eux", a-t-elle ajouté devant ses partisans.

