Au terme d'un Grand Prix fou, Esteban Ocon s'offre sa première victoire en F1

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Quelle course ce dimanche en Hongrie. Après un premier virage qui a causé l'arrêt temporaire du Grand Prix en raison du carambolage de plusieurs voitures provoqué par Valtteri Bottas, certains pilotes ont dû abandonner comme ce dernier mais aussi Charles Leclerc, Lando Norris ou Sergio Perez. Au moment de repartir, tous les bolides ont fait le choix de repasser par les stands pour changer de pneus sauf Lewis Hamilton. Seul à s'élancer depuis la grille, il s'est arrêté un tour plus tard et a payé cher sa stratégie. Grâce à ça, Esteban Ocon s'est retrouvé en excellente position et n'a plus lâché la première place après l'avoir reprise à George Russell. Au duel avec Sebastian Vettel, deuxième du jour, le Français d'Alpine s'est finalement offert sa première victoire en Formule 1 au terme des 70 tours mais a également signé le premier succès de son écurie sous ce nom là. Lewis Hamilton, auteur d'une belle remontée après son erreur stratégique, complète le podium et reprend la tête du championnat devant un Max Verstappen dixième car handicapé par le tout droit de Bottas en début de course.