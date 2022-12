Au siège de la Nasa, Macron met en garde les "Etats voyous"

par Joey Roulette et Michel Rose

WASHINGTON, 30 novembre (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a visité mercredi le siège de la Nasa où il a souligné la nécessité de contrecarrer les projets des "Etats voyous" dans l'espace.

Emmanuel Macron est arrivé mercredi à Washington dans le cadre d'une rare visite d'État qui, au-delà de la célébration de l'amitié franco-américaine, aura pour véritable enjeu l'impact sur l'industrie européenne de la loi sur la réduction de l'inflation de Joe Biden.

Il a profité de sa visite au siège de l'agence spatiale américaine au côté de la vice-présidente Kamala Harris pour évoquer la coopération dans l'espace, qu'il a présenté comme une "nouvelle zone de conflit".

"Il y a des Etats voyous (dans l'espace) et il y a de nouvelles attaques hybrides", a-t-il dit.

L'abandon par Canberra, il y a plus d'un an, d'un méga-contrat avec la France sur la fourniture de sous-marins, au profit d'une alliance avec Washington et Londres (dite Aukus), a mis à mal les relations franco-américaines. Les deux pays devraient cependant faire preuve d'unité face aux menaces communes que représentent la Russie et la Chine.

Les Européens estiment que la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act ou IRA) et les subventions massives réservées aux fabricants américains qui en découlent, pourraient encore plus pénaliser leurs industries, déjà ébranlées par les prix élevés de l'énergie.

Emmanuel Macron tentera donc de convaincre les États-Unis qu'il est dans leur intérêt de ne pas affaiblir les entreprises européennes au moment où les alliés occidentaux sont confrontés à la concurrence économique intense de la Chine.

Le chef de l'État tentera de négocier des exemptions pour les entreprises européennes sur le modèle de celles que le Mexique et le Canada ont déjà obtenues, a dit un conseiller présidentiel français.

Les questions énergétiques figureront également en bonne place dans les discussions à la Maison blanche, la France espérant stimuler la coopération en matière d'énergie nucléaire.

Emmanuel Macron souhaite que la France construise davantage de réacteurs nucléaires, mais elle est confrontée à des problèmes de corrosion dans ses centrales vieillissantes.

EDF a fait appel à des centaines de travailleurs spécialisés, notamment des soudeurs du spécialiste américain de la construction de centrales nucléaires Westinghouse, pour aider à résoudre ces problèmes et éviter les pannes de courant en Europe cet hiver.

Emmanuel Macron se rendra également en Louisiane, où le géant pétrolier français TotalEnergies exploite un important terminal de gaz naturel liquéfié. Le président, qui s'est plaint du prix élevé des exportations de gaz américain, a annoncé qu'il aborderait cette question avec Joe Biden. (version française Nicolas Delame)