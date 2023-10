Au siège de l'Otan, Zelensky demande des armes pour affronter l'hiver

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est rendu mercredi au siège de l'alliance militaire de l'Otan à Bruxelles, afin de demander des systèmes de défense aérienne, des pièces d'artillerie et des munitions supplémentaires pour aider son armée à traverser un nouvel hiver de guerre. "Nous nous préparons, nous sommes prêts. Nous avons maintenant besoin du soutien des dirigeants", a-t-il déclaré à la presse avant de rencontrer les ministres de la Défense de l'Otan et d'une vingtaine d'autres pays qui apportent une aide militaire à l'Ukraine dans le cadre d'une réunion du Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, un forum dirigé par les États-Unis. Aux côtés de Volodimir Zelensky, le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine "se préparait une fois de plus à utiliser l'hiver comme une arme de guerre" en s'attaquant aux infrastructures énergétiques en Ukraine. "Nous devons empêcher que, grâce à des capacités de défense aérienne plus avancées et plus nombreuses, nous puissions faire une grande différence", a ajouté Jen Stoltenberg. Volodimir Zelensky doit également rencontrer le Premier ministre belge, Alexander De Croo, avant une conférence de presse. Après l'Espagne, la Belgique prendra la présidence de l'UE pour six mois à partir du 1er janvier 2024. La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder, a annoncé à RTL que la Belgique fournirait des avions de chasse F-16 à l'Ukraine en 2025. D'autres sujets devraient être abordés comme la destruction d'un gazoduc sous-marin entre la Finlande et l'Estonie, deux membres de l'alliance. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, doit également se joindre à la réunion jeudi par vidéo-conférence pour discuter de l'attaque menée ce week-end par le Hamas contre Israël et ses conséquences. (Reportage Marine Strauss; version française Zhifan Liu, Jean-Stéphane Brosse et Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)