Au Pakistan, un attentat contre un rassemblement religieux fait au moins 52 morts

Crédit photo © Reuters

QUETTA, Pakistan (Reuters) - Au moins 52 personnes ont été tuées et plus de 50 autres blessées vendredi lors d'un attentat suicide perpétré contre un rassemblement religieux dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont déclaré les autorités sanitaires et la police. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat, qui intervient dans un contexte de recrudescence des attaques revendiquées par des groupes militants dans l'ouest du pays, à l'approche des élections prévues en janvier 2024. "Le kamikaze s'est fait exploser près du véhicule du surintendant adjoint de la police", a déclaré à Reuters l'inspecteur général adjoint de la police, Munir Ahmed, ajoutant que l'explosion avait eu lieu près d'une mosquée où les gens se rassemblaient pour une procession à l'occasion de l'anniversaire du prophète Mahomet. Le Tehrik-e Taliban Pakistan (Mouvement des talibans du Pakistan, TTP), qui regroupe plusieurs groupes sunnites extrémistes, a nié être l'auteur de l'attentat. Les victimes sont soignées dans les hôpitaux de la ville voisine de Mastung. Le ministre de l'intérieur, Sarfraz Bugti, a qualifié l'explosion d'"acte odieux". En juillet, plus de 50 personnes ont été tuées dans un attentat suicide dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du pays, lors d'un rassemblement politique du parti conservateur Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F). (Reportage Saleem Ahmed à Quetta, Ariba Shahid à Karachi ; version française Diana Mandiá)