Au Pakistan, le bilan des inondations s'alourdit à près de 1.500 morts

ISLAMABAD (Reuters) - Les inondations sans précédent au Pakistan, qui ont submergé d'immenses étendues de ce pays d'Asie du Sud, ont tué près de 1.500 personnes, selon des données publiées jeudi, alors que les autorités cherchent à intensifier les efforts de secours pour les millions de personnes touchées par la catastrophe.

Les inondations provoquées par des pluies de mousson record et la fonte des glaces ont touché 33 millions de personnes balayant tout sur leur passage, et engendrant des dommages estimés à 30 milliards de dollars (30,11 milliards d'euros).

Le nombre de morts s'élève à 1.486, dont 530 enfants, a indiqué l'Autorité nationale de gestion des catastrophes.

Des aides en provenance des Émirats arabes unis et des États-Unis sont arrivés dans le pays jeudi, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, tandis que l'Onu évalue encore les besoins de reconstruction.

Au cours des dernières semaines, les autorités ont érigé des barrières pour empêcher les eaux d'atteindre d es structures clés telles que les centrales électriques et les habitations, tandis que les agriculteurs sont confrontés à un manque de fourrage pour leur bétail.

Le Pakistan a reçu 391 mm de pluie, soit près de 190% de plus que la moyenne sur 30 ans, en juillet et en août. Ce chiffre a atteint 466% dans l'une des régions les plus touchées, la province méridionale de Sindh.

Le gouvernement et les Nations unies ont accusé le changement climatique d'être à l'origine de la montée des eaux, dans le sillage de températures estivales record, qui ont poussé des milliers de personnes à quitter leur foyer pour vivre dans des tentes ou le long des routes à ciel ouvert.

