Au moins un mort, cinq blessés dans l'effondrement d'un parking à New York

Crédit photo © Reuters

par Natasha Ribeiro et Tyler Clifford NEW YORK (Reuters) - Au moins une personne a été tuée et cinq autre blessées mardi dans l'effondrement d'un parking de quatre étages à New York, ont annoncé les autorités. Les services de secours avaient recours à des robots pour intervenir sur les lieux de l'incident, l'instabilité de la structure ayant obligé les pompiers à cesser leur intervention. Les autorités ont toutefois indiqué qu'elles pensaient que toutes les victimes avaient été retrouvées. La piste criminelle n'est pas retenue. "Nous n'avons aucune raison de penser qu'il s'agit d'autre chose que d'un effondrement", a déclaré la cheffe de la police de New York, Keechant Sewell. Six employés du parking, situé dans le quartier financier à Manhattan, se trouvaient sur les lieux lorsque le bâtiment s'est effondré. L'un d'entre eux a été tué et cinq autres ont été transportés à l'hôpital. Le sixième a refusé de recevoir des soins. Selon les dossiers du New York City Department of Buildings, le département chargé de délivrer les permis de construire, accessibles en ligne, le parking avait fait l'objet de signalements pour 45 violations, dont 25 depuis 2003. (Avec la contribution de Kanishka Singh et Jasper Ward, rédigé par Steve Gorman; version française Camille Raynaud)